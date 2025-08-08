Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Mansiones del mar en venta en Chalkidiki Regional Unit, Grecia

2 propiedades total found
Casa grande 6 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Casa grande 6 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Imagina una maravillosa villa de 350 metros cuadrados, muy cerca de la hermosa Hanioti. Esta…
$3,50M
Casa grande 5 habitaciones en Kalandra, Grecia
Casa grande 5 habitaciones
Kalandra, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Número de plantas 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
