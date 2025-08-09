Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chalkidiki Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa grande
  6. Jardín

Mansiones con Jardín en venta en Chalkidiki Regional Unit, Grecia

Casa grande 6 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Casa grande 6 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Imagina una maravillosa villa de 350 metros cuadrados, muy cerca de la hermosa Hanioti. Esta…
$3,50M
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
