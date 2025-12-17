Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Central Macedonia
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Central Macedonia, Grecia

Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 7/8
Esta impresionante maisonette de 106 m² situada en la zona de Depo, Tesalónica, combina esté…
$459,576
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Central Macedonia, Grecia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir