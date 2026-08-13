Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Estado Monástico Autónomo del Monte Athos
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Estado Monástico Autónomo del Monte Athos, Grecia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 17 habitaciones en Estado Monástico Autónomo del Monte Athos, Grecia
Apartamento 17 habitaciones
Estado Monástico Autónomo del Monte Athos, Grecia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 14
Área 730 m²
El complejo está situado en el pueblo de Athos, Halkidiki a sólo 150 metros de la playa. Hay…
$2,64M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Estado Monástico Autónomo del Monte Athos, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir