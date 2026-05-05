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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Attica, Grecia

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Atenas
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321
Municipality of Piraeus
215
El Pireo
215
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
UP UP
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 1/5
Elegante Residencia de Piso Completo en Glyfada Atenas Campo de Golf – Vida Privada cerca de…
$1,58M
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2 habitaciones
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Parámetros de las propiedades en Attica, Grecia

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