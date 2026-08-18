Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Atenas
  4. Comercial
  5. Habitación de hotel

en venta en Atenas, Grecia

;
bienes raíces comerciales
9
hoteles
6
Habitación de hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Habitación de hotel 25 m² en Municipality of Athens, Grecia
Habitación de hotel 25 m²
Municipality of Athens, Grecia
Área 25 m²
Inversiones inmobiliarias en Atenas: hotel boutique Socio Central y Golden Visa programa par…
$288,284
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir