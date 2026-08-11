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Casas de campo en venta en Assiros, Grecia

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Casa de campo en Assiros, Grecia
Casa de campo
Assiros, Grecia
Área 240 m²
Venta Casa de 1 planta de 240 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Venta: una ca…
$802,882
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Assiros, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Se vende casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en las afueras de Salónica. La planta baj…
$295,177
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