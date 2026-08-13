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Propiedades residenciales en venta en Arnea, Grecia

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Arnea, Grecia
Villa 5 habitaciones
Arnea, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -1/-1
Bienvenido a esta hermosa casa unifamiliar en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propiedad ofr…
$1,14M
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Agencia
Halkidiki Properties
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