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Casas de campo en venta en Arkadii Municipal Unit, Grecia

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Casa de campo en Planos, Grecia
Casa de campo
Planos, Grecia
Área 200 m²
Casa independiente de 200 metros cuadrados en venta en una parcela de 4700 metros cuadrados …
$354,213
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Agencia
Grekodom Development
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