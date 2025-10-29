Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo del mar en venta en Andros Regional Unit, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Gavrio, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Gavrio, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 165 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de 2 dormito…
$561,812
Casa de campo 3 habitaciones en Stenies, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Stenies, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de salón, un…
$819,309
Parámetros de las propiedades en Andros Regional Unit, Grecia

