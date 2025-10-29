Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Andros Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Andros Regional Unit, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Stenies, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Stenies, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de salón, un…
$819,309
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Andros Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir