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Villas en la montaña en venta en Anavyssos, Grecia

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9 propiedades total found
Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
En venta 3 - villa de 386 metros cuadrados en Attica. El sótano semi - consta de sala de est…
$2,36M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$2,36M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Área 680 m²
Venta villa de 680 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista del mar, la montaña, el b…
$1,77M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 8
Área 480 m²
En venta 3 - villa de 480 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 7 dormitorios…
$2,36M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
$1,07M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 7
Área 750 m²
Villa se encuentra en Attica, en Avavissos es conocida por su lujo líder, su ambiente cálido…
$5,31M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 520 m²
Venta villa de 4 plantas de 520 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
$1,48M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$1,77M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$2,13M
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