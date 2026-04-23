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Adosados del mar en Venta en Anavyssos, Grecia

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Adosado Adosado 2 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 2
Área 290 m²
Venta de maisonette de 290 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$247,949
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Grekodom Development
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$436,862
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