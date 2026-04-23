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Casas de campo del mar en venta en Anavyssos, Grecia

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12 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 5 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. El sótano consiste en un almacén.…
$596,258
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Casa de campo 3 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 177 m²
Venta casa de 2 plantas de 177 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$708,425
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Casa de campo 5 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 373 m²
Se proporciona a la venta una villa de 4 - de 373 metros cuadrados. en Attica. El primer pis…
$1,77M
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AdriastarAdriastar
Casa de campo 6 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con c…
$436,862
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Casa de campo en Anavyssos, Grecia
Casa de campo
Anavyssos, Grecia
Área 227 m²
Venta Casa de 2 plantas de 227 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad,…
$198,359
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Casa de campo 1 habitacion en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 1
Área 85 m²
Venta casa de 2 plantas de 85 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitori…
$259,756
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa de campo 6 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta casa de 4 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$826,496
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Casa de campo 5 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
En venta 3 -casa de 350 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dormitorios, s…
$472,283
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Casa de campo 6 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 271 m²
Venta Casa de 4 plantas de 271 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$1,13M
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Casa de campo 4 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
En venta 3 -casa de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un dormitorio, …
$779,268
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Casa de campo 6 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 410 m²
Se vende villa de 4 plantas de 410 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,12M
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Casa de campo 3 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 211 m²
Venta Casa de 2 plantas de 211 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$769,822
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