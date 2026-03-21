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Villas en venta en Analipsi Municipal Unit, Grecia

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Villa en Municipality of Sitia, Grecia
Villa
Municipality of Sitia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Piso -2/3
Villa en venta en Makrigyalos, Lassithi (Crete) Una villa única de 216 m2 en un moderno comp…
$584,239
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Villa 6 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Piso -2/3
Villa en venta en Makrigialos, Lasithi (Crete) Chalet único de 216 metros cuadrados en un mo…
$588,840
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Agencia
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Parámetros de las propiedades en Analipsi Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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