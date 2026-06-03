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Adosados en Venta en Amarynthos Municipal Unit, Grecia

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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kallithea, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 1
Casa adosada en venta de 145 metros cuadrados en la isla de Evia. El adosado se encuentra en…
$296,788
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Parámetros de las propiedades en Amarynthos Municipal Unit, Grecia

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