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Villas del mar en venta en Amaliada, Grecia

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Villa en Amaliada, Grecia
Villa
Amaliada, Grecia
Dormitorios 5
Área 630 m²
Venta villa de 2 plantas de 630 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$5,31M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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