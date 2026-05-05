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Villas con piscina en venta en Agios Nikolaos, Grecia

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3 propiedades total found
Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 307 m²
En venta 2-almacén villa de 307 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitor…
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Área 450 m²
Venta villa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en Creta. El sótano consta de un baño, un g…
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 433 m²
La propiedad se encuentra en el mejor lugar en la cima de una colina con vistas a la bahía d…
$1,12M
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