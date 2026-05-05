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Adosados del mar en Venta en Agios Nikolaos, Grecia

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 210 m²
Venta de una propiedad que consta de un apartamento independiente de planta baja de 80 metro…
$613,968
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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