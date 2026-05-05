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Casas de campo con piscina en venta en Agios Nikolaos, Grecia

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Casa de campo 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Venta casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un dormito…
$1,07M
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Agencia
Grekodom Development
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