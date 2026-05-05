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Casas de campo del mar en venta en Agios Nikolaos, Grecia

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5 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Área 237 m²
Venta casa de 3 plantas de 237 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$1,30M
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Casa de campo 7 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 7
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de 3 dormitor…
$1,12M
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 3 dormitorio…
Precio en demanda
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Casa de campo 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Venta casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un dormito…
$1,07M
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Casa de campo en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo
Agios Nikolaos, Grecia
Área 400 m²
Venta casa de 1 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Los propietarios dejarán los muebl…
$637,583
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