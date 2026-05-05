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Casas de campo en la montaña en venta en Agios Nikolaos, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
Venta casa de 1 plantas de 130 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$295,177
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Casa de campo 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Venta casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un dormito…
$1,07M
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Casa de campo en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo
Agios Nikolaos, Grecia
Área 400 m²
Venta casa de 1 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Los propietarios dejarán los muebl…
$637,583
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