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Apartamentos con piscina en venta en Agios Nikolaos, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 57 m²
Situado a sólo 50 metros de playas de arena, cafés junto al mar, tavernas y restaurantes, es…
$401,441
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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