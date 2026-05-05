Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Agios Nikolaos
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Agios Nikolaos, Grecia

;
1 habitación
3
2 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta apartamento de 65 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la segunda…
$342,406
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Situado a sólo 50 metros de playas de arena, cafés junto al mar, tavernas y restaurantes, es…
$214,889
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 61 m²
A sólo 50 metros de una playa de arena, cafés junto al mar, tabernas y restaurantes, este ap…
$395,537
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Apartamento 3 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta dúplex de 110 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en 2a planta y 3a plan…
$578,429
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 57 m²
Situado a sólo 50 metros de playas de arena, cafés junto al mar, tavernas y restaurantes, es…
$401,441
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 61 m²
A solo 50 metros de una playa de arena, cafés junto al mar, tabernas y restaurantes, este ap…
$439,224
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Melrose VillasMelrose Villas
Apartamento 3 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta apartamento de 198 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$504,163
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir