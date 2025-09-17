Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Agios Athanasios
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Piscina

Casas de campo con piscina en venta en Agios Athanasios, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Agios Athanasios, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Athanasios, Grecia
Habitaciones 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
Le presentamos las cabañas de 300 m2 con parcelas de 800-1300-2500 m2 y los precios de 420.0…
$497,437
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir