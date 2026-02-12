Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Agii Theodori
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Agii Theodori, Grecia

2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Venta de maisonette de 91 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$218,871
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 1
Casa adosada de 91 metros cuadrados en la península Peloponesa está a la venta. El adosado s…
$219,797
