Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Agii Theodori
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Agii Theodori, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$253,429
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir