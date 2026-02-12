Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Agii Theodori
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Agii Theodori, Grecia

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/1
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la séptim…
$247,669
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/1
For sale apartment of 52 sq.meters in Peloponnese. The apartment is situated on the 1st floo…
$247,669
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
