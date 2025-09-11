Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Agia Paraskefi
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Agia Paraskefi, Grecia

3 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Agia Paraskefi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agia Paraskefi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 3
En venta 3 - casa de una planta de 82 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La planta b…
$115,874
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Agia Paraskefi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agia Paraskefi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
En venta 3 - casa de una planta de 300 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El sótano …
$2,93M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 1 habitación en Agia Paraskevi, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Agia Paraskevi, Grecia
Habitaciones 1
Área 250 m²
Número de plantas 1
VentaEn construcción casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónic…
$912,944
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
