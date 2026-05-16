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Casas de campo del mar en venta en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafpaktia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafpaktia, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$242,045
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Grekodom Development
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Casa de campo 2 habitaciones en Kaloudi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kaloudi, Grecia
Dormitorios 2
Área 96 m²
Venta Casa de 2 plantas de 96 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta d…
$194,817
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Parámetros de las propiedades en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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