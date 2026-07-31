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Casas con Terraza en Venta en Aegina, Grecia

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Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Casa independiente de 168 metros cuadrados en venta en el Livadi de Aegina. Excelente casa u…
$799,211
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Casa 4 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 4 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Venta de dos casas unifamiliares con una superficie total de 160 metros cuadrados (80 metros…
$285,432
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