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Villas en venta en Achaia Regional Unit, Grecia

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2 propiedades total found
Villa en Municipality of Patras, Grecia
Villa
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 d…
$755,654
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Villa en Egira, Grecia
Villa
Egira, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta d…
$776,944
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Parámetros de las propiedades en Achaia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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