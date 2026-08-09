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Adosados en Venta en Achaia Regional Unit, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$194,817
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Adosado Adosado 1 habitacion en Valimi, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Valimi, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta de maisonette de 65 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$188,913
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$224,335
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Parámetros de las propiedades en Achaia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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