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Hoteles en venta en Achaia Regional Unit, Grecia

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Hotel 768 m² en Lakopetra, Grecia
Hotel 768 m²
Lakopetra, Grecia
Área 768 m²
El hotel - hostal está situado en las orillas del complejo pueblo de Niforeika en la penínsu…
$1,30M
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Hotel 800 m² en Municipality of Patras, Grecia
Hotel 800 m²
Municipality of Patras, Grecia
Área 800 m²
Un hotel de 2 estrellas, de 800 m2, situado en un lugar central de Patras, está en venta. Di…
$1,65M
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