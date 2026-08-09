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Apartamentos en venta en Achaia Regional Unit, Grecia

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Municipality of Aigialeia
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5 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Egira, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Egira, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la t…
$123,974
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Apartamento 2 habitaciones en Rododafni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rododafni, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Peloponés Occidental. El apartamento está situa…
$188,913
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Apartamento 2 habitaciones en Kalavryta, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kalavryta, Grecia
Dormitorios 2
Área 113 m²
En venta Apartamento de 113 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El apartamento está…
$200,720
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Egira, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Egira, Grecia
Dormitorios 1
Área 54 m²
Venta apartamento de 54 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$94,457
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Patras, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
En venta Apartamento de 50 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El apartamento está …
$82,650
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Tipos de propiedades en Achaia Regional Unit

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Achaia Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
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