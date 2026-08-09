Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Achaia Regional Unit
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Achaia Regional Unit, Grecia

;
Municipality of Patras
9
Municipality of Aigialeia
12
Municipal Unit of Kalavryta
5
Municipality of Kalavryta
5
Mostrar más
27 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Erymanthos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Erymanthos, Grecia
Dormitorios 4
Área 271 m²
Venta Casa de 2 plantas de 271 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 salo…
$554,933
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 4
Área 222 m²
Venta Casa de 2 plantas de 222 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$271,563
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Egira, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Egira, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la t…
$123,974
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Villa en Municipality of Patras, Grecia
Villa
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 d…
$755,654
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$194,817
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Egira, Grecia
Villa
Egira, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta d…
$776,944
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Kalavryta, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kalavryta, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis casa unifamiliar de 150 metros cuadrados en una p…
$291,341
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 5
Área 352 m²
Venta Casa de 3 plantas de 352 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$3,78M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Temeni, Grecia
Casa de campo
Temeni, Grecia
Área 450 m²
Venta Casa de 1 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista de la mo…
$566,740
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Rododafni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rododafni, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Peloponés Occidental. El apartamento está situa…
$188,913
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Akrata, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Akrata, Grecia
Dormitorios 5
Área 272 m²
Venta Casa de 2 plantas de 272 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$661,197
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Temeni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Temeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$295,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 4
Área 148 m²
Venta Casa de 2 plantas de 148 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$118,071
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consta de una coci…
$531,319
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 1 habitacion en Valimi, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Valimi, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta de maisonette de 65 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$188,913
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$236,142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 4
Área 360 m²
Venta casa de 2 plantas de 360 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Kalavryta, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kalavryta, Grecia
Dormitorios 2
Área 113 m²
En venta Apartamento de 113 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El apartamento está…
$200,720
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$224,335
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Temeni, Grecia
Casa de campo
Temeni, Grecia
Área 191 m²
Venta Casa de 1 planta de 191 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Hay: paneles solares…
$531,319
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Egira, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Egira, Grecia
Dormitorios 1
Área 54 m²
Venta apartamento de 54 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$94,457
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta Casa de 1 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Akrata, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Akrata, Grecia
Dormitorios 3
Área 98 m²
Venta Casa de 1 plantas de 98 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 3 do…
$187,733
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Temeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Temeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta Casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$439,224
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Egira, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Egira, Grecia
Dormitorios 4
Área 191 m²
Venta Casa de 2 plantas de 191 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$566,740
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de…
$141,685
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Patras, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
En venta Apartamento de 50 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El apartamento está …
$82,650
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Achaia Regional Unit

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Achaia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir