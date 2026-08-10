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Casas en Venta en Awutu Senya East Municipal District, Ghana

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Adwinhuhia, Ghana
Casa 3 habitaciones
Adwinhuhia, Ghana
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 600 m²
Casa de 3 dormitorios terminada parcialmente* 2 baños* 2 inodoros* Espaciosa sala de estar* …
$43,000
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Parámetros de las propiedades en Awutu Senya East Municipal District, Ghana

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