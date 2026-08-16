Villas en venta en Wetteraukreis, Alemania

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Villa 9 habitaciones en Bad Vilbel, Alemania
Villa 9 habitaciones
Bad Vilbel, Alemania
Habitaciones 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,64M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Bad Vilbel, Alemania
Villa
Bad Vilbel, Alemania
Dormitorios 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,90M
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