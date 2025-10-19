Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Uckermark
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Uckermark, Alemania

1 propiedad total found
Apartamento en Tantow, Alemania
Apartamento
Tantow, Alemania
Área 400 m²
Piso 1
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Polski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Uckermark, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir