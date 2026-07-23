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Locales comerciales en venta en Spalt, Alemania

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Hot deal. Hotel and land for sale en Grossweingarten, Alemania
Cinta Oferta caliente
Hot deal. Hotel and land for sale
Grossweingarten, Alemania
Área 2 100 m²
Número de plantas 4
Descripción de la propiedadEste hotel tradicional con su restaurante adjunto ocupa una ubica…
$1,37M
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