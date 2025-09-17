Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Sajonia
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Sajonia, Alemania

bienes raíces comerciales
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) en BoxbergOL Hamor, Alemania
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
🔹 Instalación de cuidado establecida con 56 unidades – 51 apartamentos individuales, 5 apart…
Precio en demanda
