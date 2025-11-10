Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Sajonia-Anhalt
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Sajonia-Anhalt, Alemania

bienes raíces comerciales
16
hoteles
4
Tienda Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Tienda 1 990 m² en Sajonia-Anhalt, Alemania
Tienda 1 990 m²
Sajonia-Anhalt, Alemania
Área 1 990 m²
$1,39M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir