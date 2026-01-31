Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Sachsenheim
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Sachsenheim, Alemania

1 propiedad total found
Casa 8 habitaciones en L 1141, Alemania
UP UP
Casa 8 habitaciones
L 1141, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Número de plantas 3
1-2 casa familiar con jardín y cobertizos de equipos separados y plazas de aparcamiento; ren…
$777,142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir