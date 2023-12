Reussen, Alemania

de €7,50M

115–145 m² 2

Ríndete a: 2024

Instalaciones de inversión en Alemania Casas dúplex "Modern Living" con apartamentos con una superficie habitable de 115 metros cuadrados. m. Estas casas dúplex de dos pisos están construidas con materiales monolíticos, sin sótano, con un techo de dos etapas con un ático sin desarrollar y constan de dos apartamentos de 115 metros cuadrados. Nuestras casas son casas de bajo consumo energético y cumplen con el estándar KfW 55. El primer piso estará equipado con un hall de entrada, aseo de invitados con ducha, cocina abierta, sala de estar y comedor con terraza, utilidad /trastero debajo de una escalera masiva a la planta superior. En el segundo piso hay un baño con ventana, dos salas de trabajo o para niños, un dormitorio y una pequeña escalera. Puedes llegar al ático inacabado en las escaleras retráctiles. Dado que la adquisición se lleva a cabo directamente por el desarrollador, no se cobran comisiones de corretaje adicionales. Este es un precio fijo de ( desde 320,000.00 euros por apartamento en una casa dúplex ), que incluye una parcela llave en mano, sin costo adicional, como conectarse a comunicaciones de ingeniería, acabado, pintura, etc, recubrimientos, etc. Si lo desea, puede comprar paneles solares con una batería. ( La creación de objetos externos, por ejemplo, el diseño del paisaje, no es proporcionada por el desarrollador ). Casa dúplex "Modern Family" con apartamentos con una superficie habitable de 145 metros cuadrados. m. Estas casas dúplex de tres pisos están construidas con materiales monolíticos, sin sótano, con un piso ático construido ( con un área de aproximadamente 28 metros cuadrados. m ) y constan de dos apartamentos con un área de 145 metros cuadrados. m. Nuestras casas son casas de bajo consumo energético y cumplen con el estándar KfW 55. El primer piso estará equipado con un hall de entrada, aseo de invitados con ducha, cocina abierta, sala de estar y comedor con terraza, utilidad /trastero debajo de una escalera masiva a la planta superior. En el segundo piso hay un baño con ventana, dos salas de trabajo o para niños, un dormitorio y una pequeña escalera. ¡Una escalera masiva conduce al piso del ático ( un área de aproximadamente 28 metros cuadrados. m ), que puede equipar de acuerdo con sus propias ideas! Dado que la adquisición se lleva a cabo directamente por el desarrollador, no se cobran comisiones de corretaje adicionales. Este es un precio fijo de ( desde 399,000.00 euros por apartamento en una casa dúplex ), que incluye una parcela llave en mano, sin costo adicional, como conectarse a comunicaciones de ingeniería, acabado, pintura, etc, recubrimientos, etc. Si lo desea, puede comprar paneles solares con una batería. ( La creación de objetos externos, por ejemplo, el diseño del paisaje, no es proporcionada por el desarrollador ). Siempre que las imágenes sean visualizaciones. Los cambios son posibles de acuerdo con las condiciones y requisitos locales. Todas las casas se venden sin muebles y sin una cocina incorporada. También ofrecemos otros proyectos de inversión en Alemania, desde 4 casas ( 1,2 millones de euros ) hasta 180 casas ( 90,0 millones de euros ). Información detallada está disponible bajo petición.