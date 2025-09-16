Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Kreis Rendsburg Eckernforde
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Kreis Rendsburg Eckernforde, Alemania

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Damp, Alemania
Estudio 1 habitación
Damp, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/5
Live & Invest in the Baltic Sea Resort of Damp🏖️ Exclusivo Nuevo Desarrollo en Damp – Vivir …
Precio en demanda
