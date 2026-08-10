Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Regionalverband Saarbrucken
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Regionalverband Saarbrucken, Alemania

;
Tienda Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 9 700 m² en Saarbruecken, Alemania
Tienda 9 700 m²
Saarbruecken, Alemania
Área 9 700 m²
Hipermercado de cadena con una rama KFC / + ramas de otras 2 empresas de cadena conocidas co…
$12,79M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Tienda 9 700 m² en Saarbruecken, Alemania
Tienda 9 700 m²
Saarbruecken, Alemania
Área 9 700 m²
Un hipermercado de red con una rama de ramas KFC/+ de otras 2 empresas de red conocidas con …
$12,90M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir