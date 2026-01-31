Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Markischer Kreis
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Markischer Kreis, Alemania

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ludenscheid, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Ludenscheid, Alemania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 3/3
🏠 Acogedor Apartamento de 3 habitaciones en el centro de Lüdenscheid — una gran inversión en…
$83,142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Markischer Kreis, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir