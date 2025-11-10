Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Landkreis Passau, Alemania

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Pocking, Alemania
Apartamento 1 habitacion
Pocking, Alemania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 3/3
$137,500
