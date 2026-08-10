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Tiendas en venta en Landkreis Neu Ulm, Alemania

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Tienda 1 000 m² en Senden, Alemania
Tienda 1 000 m²
Senden, Alemania
Área 1 000 m²
Nuevo supermercado de red (entrega - 2021 ) en Ulm con un arrendamiento a largo plazo. Supe…
$4,15M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Tienda 1 000 m² en Senden, Alemania
Tienda 1 000 m²
Senden, Alemania
Área 1 000 m²
Nuevo supermercado de cadena (entrega - 2021) en Ulm con un contrato de arrendamiento largo.…
$4,18M
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