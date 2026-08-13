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Propiedades residenciales en venta en Landkreis Hildesheim, Alemania

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Mehle, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Mehle, Alemania
Habitaciones 3
Área 108 m²
la casa fue construida en 1976 ¡la propiedad está bien mantenida! superficie del apartamen…
$245,778
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Аталанта
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